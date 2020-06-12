روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا و183 وفاة

أعلنت الوزارة الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 511423 حالة.

وأضافت السلطات الصحية، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن روسيا سجلت 183 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 6715 حالة وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7.27 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 413 ألف حالة وفاة.