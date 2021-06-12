أغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية التي شهدتها البلاد اليوم، لتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة.

وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن - في وقت سابق - تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية لتنتهي في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة).

وبرر شرفي قرار التمديد بارتفاع درجات الحرارة مما استوجب مد فترة التصويت.

وأشار شرفي - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - إلى أن نسبة الإقبال حتى الساعة 4 عصرا بلغت 14.47%، حيث تم تسجيل تصويت 3 ملايين و402 ألف و720 ناخبا من بين 23 مليونا و522 ألفا و322 ناخبا.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الجاليات الجزائرية بالخارج بلغت حتى الرابعة عصرا بلغت 4.9% بتسجيل تصويت 38 ألفا و708 ناخبين من بين 902 ألف و865 ناخبا مقيدين بالخارج.

وشهدت الجزائر - اليوم - انتخابات تشريعية مبكرة تنافس فيها 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.