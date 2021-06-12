وزير النفط العراقي: تنفيذ برنامج طموح لرفع طاقة مصافي التكرير من البنزين

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم السبت عن أن وزارة النفط العراقية تنفذ برنامجا طموحا لرفع طاقة مصافي التكرير العراقية من مادة البنزين لتقليل معدلات الاستيراد بنسبة تصل إلى 50%.

وقال وزير النفط، خلال افتتاحه مشاريع في مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام ببغداد، إن "هذه المشاريع سوف تضيف مليون لتر من البنزين يومياً إلى إنتاج المصفاة ليرتفع إلى أربعة ملايين لتر باليوم"، حسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وأضاف "الوزارة تنفذ برنامجا طموحا يهدف إلى التقليل من نسبة استيراد الوقود بنسبة 50% قبل نهاية العام الجاري وصولاً إلى إيقافها عام 2023 بعد افتتاح عدد من المشاريع المهمة في هذا القطاع الحيوي".

وذكر أن قطاع التكرير يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج وتوفير الوقود بأنواعه للمواطنين وللقطاعات الخدمية الأخرى، لافتا إلى أن هذه المشاريع توفر عوائد مالية كبيرة داعمة للاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج الوطني لأنواع الوقود الذي يسهم بشكل مباشر في تغطية جزء من الحاجة المحلية وفي التقليل من نسبة الاستيرادات الخارجية فضلاً عن تميز الوحدات الجديدة بأنها مطابقة للمعايير العالمية في الصحة والسلامة وصديقة للبيئة.

ويعمل العراق حاليا على استقطاب شركات أجنبية لبناء عدة مصاف لتكرير النفط الخام في مناطق متفرقة والبلاد، فيما سجلت نسب الإنجاز مراحل متقدمة لبناء مصفاة كربلاء لتكرير النفط بطاقة 140 ألف برميل يوميا.