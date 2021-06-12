هيئة الدواء تنفي خطورة استخدام أدوية التخدير بعد الحصول على لقاح كورونا

نفى الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الداوء المصرية والمتحدث الرسمي، ما تداول عن أن هناك أثار سلبية من الحصول على لقاح كورونا في حالة خضع الفرد للتخدير الموضعي، قائلًا إنها شائعة غير سليمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن ما تداول حول أن لقاح كورونا يتسبب في اضطراب الدورة الشهرية غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن أي لقاح أو عقار جديد يثار حوله العديد من الشائعات.

وناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن أي مريض يعاني من أمراض مزمنة لابد أن يستشير طبيبه المختص ليحدد له أي اللقاحات أنسب له.

وأضاف أن البروتوكلات العلاجية لفيروس كورونا توضع بناءً على كل حالة مرضية، مؤكدًا أن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وذات جودة وفعالية.

وأوضح أنه تم منح 6 لقاحات الترخيص الطارئ من قبل هيئة ادواء المصرية، مضيفًا أن الهيئة تتعامل مع المصانع الجديدة للشركات المنتجة للقاحات لتغطي كل الاحتياجات من التطعيمات، لكي لا يكون هناك إيقاف لأي منها.