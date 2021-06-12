رئيس هيئة الاستثمار الأنجولي: طريق القاهرة - كيب تاون يعطي دفعة للاستثمار في إفريقيا

قال رئيس هيئة الاستثمار الخاص والترويج للصادرات في أنجولا أنطونيو هيرنانديز دا سيلفا، إن طريق القاهرة - كيب تاون سيعطي دفعة للاستثمار في إفريقيا؛ من خلال تسهيل حركة التنقل بين شمال القارة وجنوبها، مشيرا إلى أنه يجب تعزيز مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية في دول القارة.



وأكد دا سيلفا - في تصريح اليوم السبت، خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا - ضرورة الإسراع بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة وإزالة الحواجز والمعوقات، لافتا إلى أن أنجولا لديها فرصة كبيرة للاستثمارات في البنية التحتية، وهو ما سيساهم في تخفيض تكلفة نقل البضائع، مضيفا أن تعزيز نقل الأفراد والبضائع سيعزز حركة التجارة بين دول القارة.



وأوضح أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي تركز عليها أنجولا، ورغم أنها دولة حبيسة إلا أنها تتمتع بفرص استثمارية واعدة، داعيا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في بلاده.



يشارك في المنتدى، رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة أفريقية، وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسؤولين، على رأسهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.



كما يعرض المنتدى أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.