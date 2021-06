بيريس مورجان بعد استفاقة اللاعب أريكسن: تطور مشجع للغاية

نشر الإعلامي والصحفي البريطاني بيرس مورجان، صورة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، والتي أظهرته على قيد الحياة، عقب سقوطه بشكل مفاجئ خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «يبدو أن كريستيان حي وواعي في هذه الصورة الجديدة، تطور مشجع للغاية بعد المشاهد اليائسة السابقة وندعو أن يكون بخير».

Christian Eriksen appears to be alive & conscious in this new photo from @GettyImages - very encouraging development after the desperate earlier scenes.

Hope & pray he’s OK. 🙏 pic.twitter.com/za92ow4nYC