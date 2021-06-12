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بيريس مورجان بعد استفاقة اللاعب أريكسن: تطور مشجع للغاية

هديل هلال
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 8:07 م

نشر الإعلامي والصحفي البريطاني بيرس مورجان، صورة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، والتي أظهرته على قيد الحياة، عقب سقوطه بشكل مفاجئ خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «يبدو أن كريستيان حي وواعي في هذه الصورة الجديدة، تطور مشجع للغاية بعد المشاهد اليائسة السابقة وندعو أن يكون بخير».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تعليق مباراة فنلندا ضد منتخب الدنمارك، بعد سقوط اللاعب إريكسن.

وسقط اللاعب الدنماركي، كريستيان إيركسن، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، ولم تتأكد حالة اللاعب حتى الآن، ويحاول الطاقم الطبي إجراء الإسعافات الأولية.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تعليق مباراة فنلندا ضد منتخب الدنمارك في كوبنهاجن بسبب حالة طبية طارئة».

 


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