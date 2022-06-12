بولسونارو يقود مسيرة بالدراجات النارية في الولايات المتحدة مع المئات من أنصاره

قاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو دراجة نارية عبر مدينة أورلاندو الأمريكية مع مئات من أنصاره يوم السبت بعد أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشر بولسونارو تغريدة تضمنت مقطع فيديو له خلال مسيرة الدراجات النارية جنبا إلى جنب مع أنصاره، ويرتدي العديد منهم الألوان الوطنية للبرازيل الأصفر والأخضر والأزرق. وغالبا ما يقود قوافل مماثلة بالدراجات النارية في البرازيل.

وزار الزعيم البرازيلي أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية لفتح قنصلية هناك، حيث يقطن في المنطقة عدد كبير من السكان البرازيليين.

وألقى بولسونارو خطابا أمام الجالية البرازيلية في كنيسة إنجيلية في أورلاندو، وتحدث مجددا أمام مؤيديه في موقف سيارات الكنيسة، حيث تجمع حوالي ألفي شخص هناك قبل أن يقود دراجة نارية لمدة 40 دقيقة مع حوالي 350 من سائقي الدراجات النارية، وفقا لما ذكرته صحيفة فولها دي إس باولو.

ومن أجل أمنه، كان يرافق بولسونارو أفراد من الشرطة والخدمات السرية، المسؤولة عن سلامة رئيس الولايات المتحدة.

وشارك بولسونارو في قمة الأمريكتين في لوس أنجليس الأسبوع الماضي وأجرى على هامشها محادثاته الأولى مع بايدن.

وناقش الزعيمان إزالة غابات الأمازون المطيرة والانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل التي من المقرر أن تجري في تشرين الأول/أكتوبر.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بولسونارو متأخر عن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس اناسيو لولا دا سيلفا.

ويبدو أن بولسونارو يمهد الطريق للتشكيك في شرعية الانتخابات قبل التصويت، تماما كما فعل دونالد ترامب سلف بايدن في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020.