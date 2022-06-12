قصر الأحلام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

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قدمت فرقة مسرح الطفل بفرع ثقافة بورسعيد بحضور الدكتور جيهان الملكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، أول أيام المسرحية الاستعراضية الغنائية "قصر الأحلام" للمخرج محمد الدسوقي، وتأليف الأديب عاطف عبد الرحمن، أشعار وأغاني سامح الرازقي، وألحان الموسيقار أحمد العجمي مخرج منفذ الفنانة أميرة فؤاد، واستعراضات الكابتن محمد عشري، وأداء نجوم فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية والتعبير الحركي، تصميم ديكور وأزياء وماسكات أحمد معطي.

وتدور أحداث المسرحية في قاع البحر، ونشاهد مغامرات وصراعات ممتعة بمشاركة العنصر البشري وبعض الكائنات البحرية "الأسماك، فرس النهر، الأعشاب المرجانية، الدرافيل".

وتهدف المسرحية إلى حث الجميع على التعاون ومساعدة الغير، وبث قيم الأخلاق والمحبة والاحترام، ويتم تقديم العرض في إطار استعراضي غنائي ليسهل توصيل القيم التي يتضمنها العرض للطفل المشاهد.

وتأتي عروض "قصر الأحلام" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإشراف الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والعميد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.