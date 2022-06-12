مصر تحقق الذهبية الثالثة في الدوري العالمي للكاراتيه

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حقق منتخب مصر للكاراتيه ، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية الثالثة ضمن منافسات الدوري العالمي المقامة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وجاءت الميدالية الذهبية الثالثة من نصيب فريق الكاتا الجماعي للسيدات والذي مثله كل من آية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو.

وجاءت الذهبيتين الأولى والثانية في وقت سابق اليوم من نصيب أسماء مجدي و عبدالله هشام.

بينما فازت سلمى حسن بأول ميدالية فضية في منافسات تحت 55 كجم لمنافسات الكوميتيه، بينما جاءت الفضية الثانية من نصيب الكاتا الجماعي للسيدات (ب) والذي مثله كلا من جنى خميس وحبيبة آدم وكنزي أيمن.

وحصل لاعبو مصر في وقت سابق اليوم على ثمان برونزيات جاءت من نصيب محمد سامح بها في وزن تحت 84 كجم، و محمد محمود في منافسات تحت 75 كجم، ومحمود جلال في منافسات تحت 84 كجم.

بالإضافة إلى سارة حسين وميسرة محمد في منافسات تحت 68 كجم "كوميتيه"، و مؤمن محمد فى منافسات تحت ٦٧ كجم كوميتيه وعمرو علاء في منافسات تحت 60 كجم، وعبدالرحمن عبدالله في منافسات الوزن ذاته.

بينما جاءت بطلة منتخب مصر نغم ياسر في المركز الخامس فى منافسات تحت ٥٠ كجم كوميتيه، وجنى خميس أحرزت المركز الخامس فى منافسات الكاتا.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن الدوري العالمي يشهد منافسة قوية وساخنة بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة ونجح لاعبونا في انتزاع الميداليات البرونزية في اليوم الختامي.

وأضاف أن هناك ميداليات أخرى سيتم تحقيقها فيما تبقى من منافسات الدوري العالمي.