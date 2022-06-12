الصين تطلق استجابة طارئة من المستوى الرابع ضد الأمطار جنوبي البلاد

بدأت وزارة الموارد المائية الصينية اليوم الأحد، استجابة طارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة في المناطق الواقعة جنوبي البلاد خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية القول، إنه من المتوقع خلال اليومين المقبلين سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح في العديد من المناطق الواقعة جنوبي البلاد.

وقد تتجاوز الفيضانات مستويات التحذير في بعض الأنهار التي تتعرض لأمطار غزيرة.

وفي مواجهة الأمطار الغزيرة، أطلقت الوزارة استجابة طارئة في سبع مناطق على مستوى مقاطعات، من بينها فوجيان، وجيانجشي، وهونان، وقوانجدونج، وقوانجشي، وقويتشو، ويوننان.

كما دعت الهيئة الأجهزة الحكومية المعنية لمتابعة التغيرات المتعلقة بالأمطار والفيضانات عن كثب، وضمان سلامة الخزانات، وتعزيز السيطرة على الفيضانات والوقاية منها.

جدير بالذكر أن الصين لديها نظام استجابة طارئة ضد الفيضانات يتكون من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الدرجة الأكثر خطورة.