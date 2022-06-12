إصابة 28 شخصًا بالتسمم بعد تناول وجبة سمك مشوي بالشرقية

استقبل مستشفى ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية، 28 شخصًا، من مختلف الأعمار، يُعانون من قيء وإسهال وأعراض تسمم؛ جراء تناولوهم جميعًا وجبة سمك مشوي من أحد الباعة الجائلين في أحد أسواق المدينة.



وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.



وتبين من المعلومات الولية وفحص المصابين أن عددهم حتى الآن 28 مصابًا، من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائع متجول في أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.



جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوي الذي تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزي لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة.



من جانبها، تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط بائع السمك الذي تسبب في وقائع التسمم وبيان حقيقة الأمر، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.