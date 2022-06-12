تعليم القاهرة تعلن أماكن تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن أماكن تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة.

وحددت الوزارة، شروط تقديم الاعتذار وهو أن يعاني المعلم من وجود عذر طبي مع تقديم تقرير قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، وحصول المعلم على إجازة بدون مرتب بشرط توافر المستند الدال على ذلك والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية، ووجود نسبة عجز 5%، ووجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، إضافة إلى وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة تقرير طبى + شهادة ميلاد.

ومن الشروط أيضا فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة يحق للطرف الآخر الاعتذار بشرط تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، إضافة إلى عمل الزوج بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد مع ضرورة توافر خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهما فقط، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية