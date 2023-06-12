رئيس الوزراء: ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات لدى الدولة خلال المرحلة الحالية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك تعمل الحكومة من خلال عدة مسارات، على تذليل المعوقات أمام المستثمرين.

وشدد مدبولى - خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، والرئيس الفخري للاتحاد ياسمين محمد فريد خميس، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أسامة حفيلة، وأمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد - على أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الحوافز التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه يتم حاليا إعداد حزمة أخرى من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات.. وقال "إن الحكومة تصغي لأية مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولدينا الاستعداد التام للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن".

من جهته، أكد الدكتور محرم هلال أن الاتحاد يدرك تماما الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية والحكومة بالاستثمار والمستثمرين، منوها بأن القرارات الأخيرة الـ22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار أسفرت عن ارتياح كبير بين أوساط المستثمرين.

ومن جانبهم، طلب أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين باستمرار القوانين واللوائح التي أنشئت بمقتضاها الشركات طوال مدة عملها، باعتبار أنها قد بنت عليها دراساتها، مطالبين بتيسير الإجراءات وحوكمتها في تخصيص الأراضي الصناعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أكدوا، خلال الاجتماع، أهمية مشروع المثلث الذهبي وضرورة أن يكون على أولوية الاهتمام، حيث يستفيد منه عدد من محافظات الصعيد، منوهين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في صعيد مصر برعاية الاتحاد الشهر المقبل، ومن المقرر أن يخرج بورقة عمل يتم عرضها على الحكومة، وذلك فيما يتعلق بدفع وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الاجتماع استعرض عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة بكل من مدينتي طابا ونويبع.. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف، مجددا التأكيد أن هناك اهتماما بوضع تيسيرات ومحفزات لهذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض مطالب المستثمرين بمدينتي أكتوبر ودمياط الجديدة، وغيرهما من المدن، بما يسهم في زيادة الاستثمارات.