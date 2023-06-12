وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما

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توفى رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، في مستشفى سان رفائيل عن عمر يناهز 86 عاما، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.

وذكرت الصحيفة أن برلسكوني قد عاد للمستشفى الجمعة الماضي، بعدما أمضى 45 يوما في المستشفى في وقت سابق.

وقد خرج برلسكوني من المستشفى فى مدينة ميلانو يوم 19 مايو الماضي بعدما جرى نقله للمستفى في أبريل الماضي بسبب التهاب رئوي.

وقال الأطباء إنه تم علاجه أيضا من سرطان الدم المزمن. وظل الزعيم السياسي وقطب الإعلام في قسم الرعاية الفائقة لما يقرب من أسبوعين.