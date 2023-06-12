بدء أكبر مناورات لقوات الناتو الجوية في ألمانيا

بدأت رسميا اليوم الاثنين أكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقواته الجوية في تاريخه في المجال الجوي الألماني والتي تمتد لأسبوعين من التدريبات ويشارك فيها حوالي 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بدء المناورات صباح اليوم.

وتحت قيادة الجيش الألماني، ستستمر مناورات "إير دفيندر 2023" حتى 23 يونيو. وتهدف إلى تدريب قوات الناتو على كيفية صد هجوم وهمي من قبل معتد شرقي.

وعلى الرغم من أن المناورات تجري خلال حرب محتدمة بين روسيا وأوكرانيا المرشحة المحتملة لعضوية الحلف، يقول مسؤولون من القوات الجوية الألمانية إن فكرة التدريبات تعود إلى عام 2018، قبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022.

وتجري المناورات وسط ذروة الرحلات الجوية خلال فصل الصيف، وتتفاوت تقديرات مستوى الاضطراب الذي ستسببه للحركة الجوية المدنية.

وقال إينجو جيرهارتس من سلاح الجو الألماني إن التأخيرات في الرحلات ستكون "في حدود دقائق على الأكثر"، بينما قال ماتياس ماس رئيس نقابة مراقبي الحركة الجوية (جي دي إف) إن التدريبات "سيكون لها بالطبع تأثير كبير على الطيران المدني".

وتتأثر ثلاث مناطق جوية في ألمانيا بشكل مباشر بالتدريبات: أجزاء من شمالي ألمانيا وبحر الشمال، وأجزاء من شرقي ألمانيا وبحر البلطيق، وأجزاء من جنوب غربي ألمانيا.