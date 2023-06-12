 الصحف المغربية: الأهلي ينتزع لقب دوري أبطال أفريقيا الـ11 من الوداد - بوابة الشروق
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الصحف المغربية: الأهلي ينتزع لقب دوري أبطال أفريقيا الـ11 من الوداد

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:29 م

سلطت الصحف المغربية الضوء على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، بعد الفوز ذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1، والتعادل على ملعب مركب محمد الخامس بهدف لمثله، ليتوج الأهلي باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

قال موقع"LE360" المغربي في عنوانه:" الأهلي ينجح في انتزاع لقبه القاري الـ 11 بعد تعادله مع الوداد".

بينما عنونت صحيفة المنتخب المغربية تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال:" صراع تكتيكي حسمته الضربات الثابتة"، وسلطت الضوء على الصراع التكتيكي بين كلا المديرين الفنيين، قائلة:" كان متوقعا أن تكون المباراة تكتيكية بين سفين فاندنبروك مدرب الوداد ومارسيل كولر مدرب الأهلي".

في حين قالت صحيفة البطولة المغربية:" الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد".

وقال موقع "هسبورت" المغربي:" الوداد يخسر لقب دوري أبطال إفريقيا بتعادل مخيب أمام الأهلي المصري".


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