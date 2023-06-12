الصحف المغربية: الأهلي ينتزع لقب دوري أبطال أفريقيا الـ11 من الوداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلطت الصحف المغربية الضوء على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، بعد الفوز ذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1، والتعادل على ملعب مركب محمد الخامس بهدف لمثله، ليتوج الأهلي باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

قال موقع"LE360" المغربي في عنوانه:" الأهلي ينجح في انتزاع لقبه القاري الـ 11 بعد تعادله مع الوداد".

بينما عنونت صحيفة المنتخب المغربية تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال:" صراع تكتيكي حسمته الضربات الثابتة"، وسلطت الضوء على الصراع التكتيكي بين كلا المديرين الفنيين، قائلة:" كان متوقعا أن تكون المباراة تكتيكية بين سفين فاندنبروك مدرب الوداد ومارسيل كولر مدرب الأهلي".

في حين قالت صحيفة البطولة المغربية:" الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد".

وقال موقع "هسبورت" المغربي:" الوداد يخسر لقب دوري أبطال إفريقيا بتعادل مخيب أمام الأهلي المصري".