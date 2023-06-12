الرئيس الأوكراني يجري محادثة هاتفية مع نظيره البولندي

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثة هاتفية مع الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد؛ ناقشا خلالها قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها في فيلنيوس.

وقال زيلينسكي، عبر تليجرام، أمس الأحد: "لقد أجريت في وقت متأخر، وكما هو الحال دائما، محادثة مثمرة مع أندريه دودا"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي: "ناقشنا توقعاتنا من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في فيلنيوس، نحن نتفهم أهمية الخطوات الحاسمة للحلف فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا".

ووجه زيلينسكي، الشكر لبولندا على دعمها الأمني القوي، وناقش المزيد من الاحتياجات ذات الأولوية للجبهة مع دودا.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، حررت قرى بلاهوداتني ونسكوتشني ومكاريفكا في منطقة دونيتسك، بحسب "يوكرينفورم".

وزعمت القوات الأوكرانية أمس الأحد، أنها حققت مكاسب محدودة على الأرض ضد روسيا، حيث رفع جنود العلم الأوكراني فوق قرية بلاهوداتني التي تم تحريرها حديثا .

وقال اللواء 68 الأوكراني، في بيان، إنه استعاد السيطرة على البلدة الصغيرة الواقعة على الخطوط الأمامية في إقليم دونيتسك الذي تسيطر روسيا على أجزاء كبيرة منه.

ونشر الجنود، صورة تظهر رفع علم أوكرانيا على مبنى أصابه الدمار بصورة جزئية في بلاهوداتني.

وذكر مسئولون عسكريون، أنهم استعادوا السيطرة على قريتي نسكوتشني ومكاريفكا في دونيتسك.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الروسي، إلا أن مدونين عسكريون روس قريبين من الكرملين كتبوا أن الجنود الروس انسحبوا من بلاهوداتني؛ لأن موسكو كانت تخشى من أن يتعرضوا للحصار.

وأشار مدونون، لديهم مصادر في ساحة المعركة، أن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية لوبكوف في إقليم زابوريجيا.