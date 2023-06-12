 خالد عبد الفتاح: البطولة الـ11 الأهم في حياتي - بوابة الشروق
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من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
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خالد عبد الفتاح: البطولة الـ11 الأهم في حياتي

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 3:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 3:06 ص

أبدى خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما نجح الفريق في تحقيق اللقب للمرة الـ11 في تاريخ النادي، عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وقال عبد الفتاح: «هذه البطولة هي الأهم في حياتي الكروية، الجميع في الفريق تعاهد على التتويج باللقب من المغرب».

وأتم: «أشكر جماهير النادي الأهلي السند والداعم لنا في كل الأوقات، جاءوا للمغرب من أجل تحفيزنا وفي أي مكان في العالم يكون جمهور الأهلي موجودًا، ولا يوجد كلام يوفيهم حقهم».


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