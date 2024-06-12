كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ الألماني يرغب في دعم دفاعه بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى رغبة المدير الفني الشاب في التعاقد مع الإنجليزي الدولي جو جوميز مدافع ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن جوميز قد يكون حلا دفاعيا جيدا بالنسبة للبايرن في الفترة الحالية، في ظل عدم ممانعة النادي البافاري في الاستغناء عن الهولندي ماتياس دي ليخت.

ولعب جوميز 51 مباراة الموسم المنقضي مع ليفربول لم يسجل خلالها أي أهداف بينما صنع 3 أهداف.