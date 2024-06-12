مقتل مدني لبناني في غارة بمسيرات إسرائيلية بعد إطلاق جماعة حزب الله لعشرات الصواريخ

قتل شخص واحد على الأقل في هجوم بمسيرات إسرائيلية على جنوبي لبنان بعد وقت قصير من إعلان جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل، وفقا لما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء.



وقالت الوكالة إن هجوما بمسيرات إسرائيلية على بلدة الناقورة الحدودية أسفر عن إصابة شخص واحد بإصابات خطيرة، والذي توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه. وأضافت أن القتيل شخص مدني.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الواقعة.



وأعلن حزب الله اللبناني "قصف مجاهدي المقاومة الاسلامية مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بانه تم رصد حوالي 50 صاروخا أطلقت من لبنان. وأنه تم إطلاق بعضها بنجاح، وسقط البعض الآخر في منطقة مفتوحة. وأضاف أنه لم تقع إصابات.



وكان الحزب أفاد بأن "وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية تصدت ليل الإثنين/ الثلاثاء لطائرة صهيونية معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور".‏

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، مساء الاثنين، بأن الهجوم الإسرائيلي على منطقة على الحدود مع سوريا أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.



وقال مصدر أمني لبناني إن اثنين من قادة حزب الله كانا من بين القتلى.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

