الصين تنتقد تهديد المفوضية الأوروبية بفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية الصينية

انتقدت وزارة التجارة الصينية بشدة تهديد المفوضية الأوروبية بفرض رسوم استيراد على السيارات الكهربائية الصينية تصل إلى 1ر38%، بدعوى حصولها على تعزيز غير قانوني من خلال الدعم. وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن بكين ستراقب عن كثب تطورات العملية على الجانب الأوروبي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وأضاف أن الصين قلقة وغير راضية تماما عن سلوك الاتحاد الأوروبي، كما أن الصناعة الصينية تشعر بخيبة أمل.

وفي وقت سابق من اليوم قالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الدعم تسبب في " التهديد بحدوث ضرر اقتصادي" لمنتجي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تتراوح الرسوم على الشركات الصينية من 4ر17% على سيارات شركة بي واي دي و 20% على شركات جيلي و 1ر38% على سيارات شركة سايك.

وأضافت المفوضية أن الشركات التي لم تتعاون مع تحقيق المفوضية يمكن أن تواجه رسوما بنسبة 1ر38%.

وتأتي تهديدات الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أمريكية لفرض إجراءات عقابية على واردات السيارات الكهربائية الصينية. وكانت واشنطن قد رفعت الرسوم إلى 100%.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الإعلان الأوروبي المنشور يفتقد إلى أي أساس حقيقي أو قانوني، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يمارس سلوكا حمائيا سيسبب توترات تجارية ويفاقمها.

كما اتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي بإثارة الاضطراب في سلسلة الإمدادات العالمية لصناعة السيارات.