الكويت: ارتفاع عدد الوفيات في حادث حريق المنقف إلى 49

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق مبنى يسكنه عمال أجانب في منطقة المنقف جنوب البلاد إلى 49 وفاة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وفي وقت سابق، وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، المسئولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف، ومحاسبة المسئولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلاً.

وأرسل أمير الكويت ببرقيات تعاز لأسر ضحايا الحريق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، إثر حادث حريق البناية بمنطقة المنقف.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «ندعو الله - عز وجل - أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين».