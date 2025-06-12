مباحثات مغربية فرنسية لتعزيز التعاون البرلماني

بحث رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، الخميس، مع وفد من لجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مجلس النواب المغربي، عقب استقبال الوفد الفرنسي الذي يضم برلمانيين، من بينهم نائبا رئيس اللجنة، ألان دافيد وميشيل إيربيليون، في إطار زيارة رسمية للمغرب تمتد من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وأثنى الجانبان خلال اللقاء على "دينامية العلاقات الثنائية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل لمبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية"، بحسب البيان.

وأكدا على "أهمية تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف".

وأشادا بنتائج المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، باعتباره "فضاء للحوار وتبادل التجارب والخبرات".

وتأتي هذه الزيارة في سياق زخم دبلوماسي متبادل، عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي، والتي دشنت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوتر.

وكانت العلاقات المغربية الفرنسية قد شهدت فتورا منذ سبتمبر 2022، على خلفية قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب ما قالت إنه "رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".