وزير العدل يشهد ختام الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري بمشاركة عربية واسعة

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري، والتي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية على مدار ثلاثة أشهر، بمشاركة ضباط من هيئة القضاء العسكري من جمهورية مصر العربية، ودول الكويت والسعودية والبحرين.

وحضر مراسم الختام كل من سفير دولة الكويت بالقاهرة، وممثلي سفارتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، إلى جانب اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء مساعد رئيس الهيئة.

وتناولت الدورة مجموعة من المحاور المتخصصة في مجالات القانون، والإدارة القضائية، والقيادة الاستراتيجية في إطار العدالة العسكرية، وهدفت إلى تنمية المهارات القيادية وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، بما يسهم في دعم التعاون المؤسسي في المجال القضائي العسكري.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير العدل أن القضاء العسكري المصري يُعد من الدعائم الراسخة للدولة، كجهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في الحفاظ على النظام والانضباط داخل القوات المسلحة، والتصدي لأي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.

وأشار المستشار فنجري إلى أن ما شهدته الدورة من التزام وتفاعل فاعل بين المشاركين يعكس عمق العلاقات العربية في المجال القضائي، ويؤسس لمزيد من التنسيق والتكامل في مجالات التدريب وبناء القدرات.

واختتمت الفعاليات بتأكيد وزير العدل على حرص الوزارة على استمرار التعاون البنّاء مع هيئة القضاء العسكري، والانفتاح على المزيد من الشراكات المؤسسية مع الدول الشقيقة، دعماً لمسيرة العدالة وتعزيزاً للأمن القومي العربي.