الخارجية الصينية: واشنطن وبكين أحرزتا تقدما لحل نزاعاتهما الاقتصادية والتجارية

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في بكين اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما فيما يتعلق بحل نزاعاتهما الاقتصادية والتجارية، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وجاءت تصريحات لين بعدما أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ثمة اتفاقا تجاريا يتضمن إمدادات صينية من المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة الأساسية، أوشكت على الانتهاء.

وأضاف لين، أن الصين تأمل في أن يتمكن الجانبان من العمل معا لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في لندن.

وكان ترامب، أعلن الاتفاق أمس الأربعاء على منصته "تروث سوشيال".

وكتب الرئيس الأمريكي بعدما اختتمت فرق التفاوض الأمريكية والصينية يومين من المحادثات في لندن: "لقد تم الاتفاق بيننا وبين الصين، وهو يخضع للموافقة النهائية من جانبي أنا والرئيس شي".