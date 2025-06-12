 نجم ريال مدريد يختار البقاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم ريال مدريد يختار البقاء

أمير نبيل
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 9:59 ص

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي رودريجو جيوس لاعب ريال مدريد يُفضل البقاء مع ناديه رغم الأنباء التي تربطه بالرحيل عن الفريق.

ولم يخض رودريجو أفضل مواسمه مع الريال تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب البرازيل، وذلك في ظل تراجع مشاركة اللاعب الموسم المنقضي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رودريجو يفضل البقاء واللعب تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو والذي تولى تدريب الفريق مؤخرا.

ولعب رودريجو 51 مباراة الموسم المنقضي سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 10 أخرى في 3360 دقيقة مشاركة.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال 72 ساعة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب الفريق الملكي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.


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