إسرائيل تدعو لرد حازم على عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية

دعت إسرائيل، الخميس، المجتمع الدولي إلى "الرد بحزم" على "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية واتخاذ تدابير لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

جاء ذلك في منشور للخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، تعليقا على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية.

وقالت الخارجية: "خلص مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -بدعم دولي ساحق، 19 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 أصوات معارضة- إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".

وأضافت: "انخرطت إيران في برنامج سري ممنهج للأسلحة النووية. وهي تُراكِم اليورانيوم عالي التخصيب بسرعة، مما يُثبت بوضوح أن طبيعة البرنامج غير سلمية".

وتابعت: "دأبت إيران على عرقلة عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة، وسحبت المفتشين، وطهرت وأخفت مواقع يُشتبه أنها غير مُعلنة في إيران"، وفق المنشور.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُقوّض نظام حظر الانتشار العالمي، و"تشكل تهديدًا وشيكا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".​​​​​​​

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني، أدانت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتين في بيان مشترك، القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وجاء في البيان المشترك أن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يفتقر إلى الأسس الفنية والقانونية، وأن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية استُخدم "كأداة لأغراض سياسية".

وأعلنت إيران عقب القرار أنها ستنشئ مركزا جديدا لتخصيب اليورانيوم في "مكان آمن"، وستقوم باستبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة في منشأة فوردو بأخرى من الجيل السادس الأسرع في التخصيب.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن خطوات إضافية ستتخذها إيران ردًا على قرار لوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.