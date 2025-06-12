البنك الأهلي يتحدى هيمنة سيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر

يتطلع فريق البنك الأهلي لكسر هيمنة نظيره سيراميكا كليوباترا عندما يتقابل الفريقان في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس على ملعب استاد السلام بنهائي البطولة.

ويأمل البنك في تحقيق أول ألقابه على الإطلاق، فيما يحاول سيراميكا الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسختين الماضيتين من نفس البطولة.

وصعد البنك الأهلي على حساب إنبي في نصف النهائي بعد مواجهتين مثيرتين بنصف النهائي، فاز فيهما الاول بنتيجة واحدة "2-1".

أما سيراميكا فقد فعل نفس الأمر ضد الإسماعيلي عندما فاز عليه ذهابا 2-0 وإيابا بهدف نظيف.

وتمثل البطولة أهمية خاصة بالنسبة للفريقين كونها تؤهل للمشاركة ببطولة كأس السوبر المصري، إلى جانب بطلي الدوري وكأس مصر وفريق آخر من يتم توجيه الدعوة له بنظام "الكارت الذهبي".

وتحمل مباراة اليوم طابعا خاصا، كونها نزال خاص بين اثنين من المدربين الذين فرضوا أنفسهم بقوة في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وعما طارق مصطفى مع البنك الأهلي، وعلي ماهر مع سيراميكا.

وتقابل الفريقان مرتين هذا الموسم على مستوى الدوري حيث لعب كلاهما بالدور الأول، كما تواجدا سويا بالتسعة الأوائل في جدول المسابقة بمرحلة المنافسة على اللقب.

وفاز سيراميكا بهدفين لهدف في الدور الأول، قبل أن يرد البنك في لقاء الدور الثاني بفوز كبير 4-2.

ويحصل الفائز باللقب على 10 ملايين جنيه مقابل 4 ملايين للوصيف، فيما سيحصد صاحب المركز الثالث مليوني جنيه والرابع مليون ونصف المليون، حيث ستسبق المباراة النهائية مواجهة تجمع الإسماعيلي بإنبي لتحديد الثالث والرابع.