يقدم المخرج مايكل رفلة العرض المسرحي "الطوق" عن رواية "الطوق والأسورة" للأديب يحيى الطاهر عبد الله، وذلك في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

العرض تحت إشراف الفنان الدكتور سيد خاطر، ودراماتورج محمد علي. يشارك في بطولته: علاء الوكيل، ومارينا صبحي، وريم عمارة، ونورا عصمت، وهبة قناوي، وعز الدين فهمي، وحسام سالم، وعمرو رزقة، وإملي خالد، وعمر الحسيني، وحسام التوني.

المكياج لـشيماء كابر، والديكور لـرحمة عمر، والإضاءة لـوليد درويش، والأشعار لـعلي أبو المجد، وتأليف وتوزيع وتلحين الموسيقى لـمحمد عبد الوهاب، وتنفيذ الموسيقى لـعبد الله فودة، والكيروجراف لـراحيل عماد، وتصوير البوستر لـميدو هود، وتصميم البوستر لـأحمد جوهري، وتصحيح اللهجة لـعلاء الوكيل، ومساعد المخرج بلال محمود، والمخرج المنفذ عمر الحسيني. شكر خاص لـباخوم عماد وإبرام.