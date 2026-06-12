قررت شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء أكثر من 250 ألف سيارة تم إصلاحها بشكل خطأ في عملية استدعاء سابقة كانت تستهدف إصلاح مشكلة تؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

تشمل خطة الاستدعاء الجديدة حوالي 255.4 ألف سيارة طراز فورد فوكاس طرز الفترة من 2012 إلى 2018. وقالت فورد إن صمام تخفيف الضغط قد يتعطل، مما يتسبب في توقف المحرك بشكل غير متوقع أثناء القيادة، وهو ما يزيد من خطر الاصطدام والإصابة.

ولحل المشكلة سيقوم وكلاء فورد بتحديث برنامج كمبيوتر تشغيل المحرك مجانا.

ومن المتوقع وصول إخطارات لأصحاب السيارات المستهدفة بالبريد يوم 9 يوليو.