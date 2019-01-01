وفاة الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله عن عمر ناهز 77 عامًا

توفي صباح الجمعة، الناقد السينمائي والإعلامي الكبير يوسف شريف رزق الله، عن عمر ناهز ٧٧ عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وتخرج رزق الله تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل محررًا ثم رئيس تحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتولى رئاسة قناة النيل الدولية من ١٩٩٧حتى عام ٢٠٠٢، ورئيسًا قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى من ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠٠٩.

وتولى الراحل رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى من ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٢، وقدم العديد من البرامج التلفزيونيه الفنية، وشارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما مثل ستراسبور ١٩٨٧ و٢٠١٢، وميلانو ١٩٩٣ وروتردام ٢٠٠٦ ومونبيلييه ٢٠١٢.

كما تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة فى الفترة من ١٩٩٤ حتى عام ١٩٧٨، وعمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام ١٩٨٧، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١١، ثم من عام ٢٠١٧ إلى اليوم.