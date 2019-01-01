بوتين يؤكد استعداده للمساعدة في دفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة) استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، مشيرة إلى أن هذا جاء خلال اتصال هاتفى أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقش الرئيسان مشاكل التسوية في الشرق الأوسط.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مشاكل التسوية في الشرق الأوسط والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض فى يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وفى إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.