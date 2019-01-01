توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بلجان الوادي الجديد

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد، توافد الطلاب لآداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية وذلك فىي إطار ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الذي يتم وفق إجراءات وقائية واستثنائية مشددة فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وقال صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إنه تم خضوع الطلاب للكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة اثناء دخولهم أبواب اللجنة العامة، والمرور على بوابات التعقيم والشديد على ارتداء الكمامة والقفازات، بجانب تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات والالتزام بالتباعد أثناء دخول اللجان من خلال الحواجز الحديدية التي وفرتها الأجهزة الأمنية خارج اللجان.

وتم الحرص على توزيع المواد المعقمة والمطهرة والكمامات على الطلاب عقب مرورهم من بوابات التعقيم الإلكترونية والجلوس بالمظلات والالتزام بالتباعد لضمان الوقاية من فيروس كورونا، وحمايتهم في ظل استمرار ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في مراكز المحافظة، وبالأخص مركزي الخارجة والداخلة.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تتم دون تهاون حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة والسيطرة الكاملة لحماية صحة الطلاب والملاحظين، وغرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أية شكاوى خاصة بالامتحانات، وتتابع نسبة الغياب مع كل الغرف الفرعية بالإدارات وغرفة عمليات المحافظة، حيث تضم المحافظة 12 لجنة تستقبل عدد 1841 طالب وطالبة لآداء الإمتحانات .

وشهد محيط اللجان انتشار لقوات الشرطة والمرور لتيسير حركة الوصول إلى اللجان ومنع أية تجمعات خارجها، وبالأخص تجمعات أولياء الأمور، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية، وتنظيم تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان.