قطر تسجل حالة وفاة و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 147 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 470 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 103 آلاف و598 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 809 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 99 ألفا و743 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3483 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 412 ألفا و682 شخصا.