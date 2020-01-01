قال المستشار بهاءالدين أبو شقة، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الحالي أُنتخِب في ظروف صعبة، معتبرًا أنه أول برلمان يتم انتخابه دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استطاع إدارة المجلس باقتدار في ظل ظروف عصيبة، متابعًا: «لم يكن لعلي عبدالعال كتلة برلمانية داخل المجلس، واستطعنا ننجز قدر الإمكان»، حسب تعبيره.

وأوضح أن لائحة المجلس تنص على ضرورة مراجعة مشروعات القوانين السابقة -أي قبل انعقاده- والبت فيها خلال 15 يوما، مضيفًا: «راجعنا حوالي 430 قانونا، وكنت أعمل من العاشرة صباحًا حتى الثانية فجرًا».

وذكر أن مجلس النواب استطاع سن قانون بناء وترميم الكنائس في دور الانعقاد الأول، موضحًا: «منذ بدء الحياة النيابية في مصر، لم يتطرق أي مجلس لهذا القانون سوى مجلس النواب الحالي».

وأشار إلى نقاش قانوني الشباب والرياضة والاستثمار، متابعًا: «فيما يخص الاستثمار قدمنا قانونا عصريا وحديثا ومرنًا»، بالإضافة إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

واعتبر أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضاهي أحدث الأنظمة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تستهدف ترسيخ الديمقراطية الحقيقية عن طريق هذا القانون.