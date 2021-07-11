إصابة سيدة بتسمم إثر تناولها حبوب حفظ الغلال عن طريق الخطأ بالمنيا

أصيبت سيدة إثر تناولها قرص غلة سام بطريق الخطأ في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقلها لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إشارة من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول "شيماء.ج.ر" 37 عاما ربة منزل مقيمة بحي غرب مدينة ملوي، مصابة بأعراض إسهال وقيء وضعف عام وحالتها العامة مستقرة.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن المصابة، تناولت قرص غلة سام بطريق الخطأ، وتم نقلها لمستشفى ملوي العام والذي قام بتحويلها لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لمحاولة إنقاذها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة التي تباشر التحقيق إدارة البحث لجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات لمعرفة وجود شبهة جنائية أم لا.

يذكر أن مركز ملوي شهد 4 وقائع مماثلة خلال شهر يونيو الماضي، حيث لقي "محمد.م.ب" 21 عاما مقيم بقرية سيف باشا الشرقية مصرعه، وبسؤال ذويه أكدوا تناوله قرص حفظ الغلال السام بطريق الخطأ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4579 لسنة 2021 إداري، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

وخلال شهر يونيو أيضًا أصيب 3 أشخاص بينهم ربة منزل، يقيمون بمركز ملوي، بأعراض تسمم وقيء وإسهال نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة، ورجحت التحريات الأولية حينذاك أن تناول تلك الأقراص كان بالخطأ.

وجاءت الحالة الأولى داخل قرية الإدارة، حيث نُقلت "إ.ف.م" 37 عاما، ربة منزل، إلي مركز السموم بالمستشفى العام، وتبين بإجراء التحريات الأولية أنها تناولت قرص غلة سامة تسبب في حدوث مضاعفات متنوعة لها.

والحالة الثانية بقرية تندة، حيث نُقل "ش. ع. ا" 33 عاما، عامل، إلي المستشفي بعد تناول نصف قرص غلة سام، بينما وقعت الحالة الثالثة والأخيرة، بمنطقة جنينة المغاربة بحي جنوب مدينة ملوي، حيث نُقل "م.م.ا" 24 عاما، عامل زراعي، إلى المستشفى، عقب تناوله نصف قرص غلة سام، ورجحت التحريات الأولية وقتها أن المصابين الثلاثة تناولوا أقراص الغلة السامة بطريق الخطأ.