بكين تطالب واشنطن بوقف الأنشطة الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

قال تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي بالجيش الصيني، في بيان، إن الجيش الصيني أطلق تحذيرا للمدمرة الأمريكية "يو إس إس بنفولد"، وطالبها بالمغادرة بعد دخولها المياه المحيطة بجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي اليوم الاثنين دون إذن من الحكومة الصينية.

وشدد تيان على أن الخطوة الأمريكية تنتهك بشدة سيادة الصين وأمنها، وتلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول: "تعارض الصين بشدة الخطوة الأمريكية، وتحث الولايات المتحدة على وقف الأنشطة الاستفزازية، وأن تقوم بالسيطرة الصارمة على أنشطتها العسكرية في البحر والجو".