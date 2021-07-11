غرق شقيق الفنان رامي صبري: النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب العاملين بالمصحة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري بترعة المريوطية، كما أمرت باستدعاء العاملين بالمصحة لاستجوابهم، لمعرفة تفاصيل الحادث.
وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف الواقعة.
وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، إلى مكان حادث مصرع شقيق الفنان رامي صبري أثناء هروبه من مصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بالبدرشين.
تلقي مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من المصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة
وتبين أنها لـ"كريم صبري" 34 سنة، شقيق الفنان رامي صبري وأنه دخل إلى المصحة أول أمس ثم تمكن من الهرب وقفز في مياه ترعة المريوطية ليلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة،وتولت النيابة التحقيقات.