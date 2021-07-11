غرق شقيق الفنان رامي صبري: النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب العاملين بالمصحة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري بترعة المريوطية، كما أمرت باستدعاء العاملين بالمصحة لاستجوابهم، لمعرفة تفاصيل الحادث.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف الواقعة.

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، إلى مكان حادث مصرع شقيق الفنان رامي صبري أثناء هروبه من مصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بالبدرشين.

تلقي مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من المصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة

وتبين أنها لـ"كريم صبري" 34 سنة، شقيق الفنان رامي صبري وأنه دخل إلى المصحة أول أمس ثم تمكن من الهرب وقفز في مياه ترعة المريوطية ليلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة،وتولت النيابة التحقيقات.