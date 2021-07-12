التموين: صرف 60% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو الجاري حتى الآن

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أنه تم صرف نحو 60% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو الجاري حتى الآن، مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة - المصرية) والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بضخ 28 سلعة لمنافذ التوزيع التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

وأكد المصيلحي أنه وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه أكد معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال أن المخازن التابعة للشركات يتم متابعتها بشكل مستمر بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في إي مكان، وضخها فورا إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها، منوها إلى أن الميكنة ساهمت في حوكمة صرف السلع التموينية من خلال متابعها إليكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن.