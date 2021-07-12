لاعب كايزر تشيفز: الأهلي أكبر فرق إفريقيا لكن النهائي لا يعترف بالتاريخ

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يرى رامالوي مفاهيليلي، ظهير كايزر تشيفز، أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ وذلك قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على ستاد محمد الخامس، بنهائي دوري الأبطال.

وقال مفاهيليلي في تصريحات نقلتها شبكة lol الجنوب أفريقية: «نحترم الأهلي كثيرا فهو الفريق الأكبر في إفريقيا».

وأشار: «المباراة النهائية لا تعترف بالتاريخ، بل الأجهزة فنيا سيكون صاحب الكأس».

وأكمل: «جاهزون لمواجهة الأهلي ومستعدون لها يوما يلي الأخر».

وأضاف مدافع كايزر تشيفز: «خوض مباراة النهائي يزيد من سيرتها الذاتية في نهاية المسيرة الكروية، لذا علينا أن نفخر بأننا سنلعب النهائي».

وأتم: «هذا اللقب ينقص خزائن كايزر تشيفز، وسنحاول أن نفوز به لإسعاد الجماهير».