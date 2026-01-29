 إيران: ثمن الاتفاق بالشروط الأمريكية يفوق ثمن الحرب - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 3:09 م القاهرة
إيران: ثمن الاتفاق بالشروط الأمريكية يفوق ثمن الحرب

وكالات
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 2:29 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 2:30 م

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن القيادة الإيرانية ترى أن ثمن أي اتفاق وفقًا للمطالب الأمريكية يفوق ثمن الحرب، مؤكدة أن طهران تستعد لمواجهة عسكرية إذا لزم الأمر.

وأضافت أن الادعاءات الأمريكية بشأن طلب إيران التفاوض والتوصل إلى اتفاق لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شن حرب نفسية وممارسة ضغط على طهران، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات حقيقية، بل تريد فرض اتفاق يُجبر إيران على توقيعه دون أي نقاش.

وأوضحت أن هذا الاتفاق، وفق الرؤية الإيرانية، يتضمن تعطيل البرنامج النووي، والحد من القدرات الدفاعية لإيران، والاعتراف بإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك لا يرتبط باتفاق متوازن، بل يعني استسلامًا من جانب إيران.

