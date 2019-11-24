الأهلي يتقدم على فيوتشر بهاتريك في الشوط الأول

في شوط غلب عليه الإصابات في صفوف الأهلي، نجح الفريق الأحمر في التقدم بهدفين دون رد، أمام فيوتشر في اللقاء الذي يستضيفه ستاد السلام ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي اللقاء سعيا في تسجيل الهدف الأول المبكر وظهر ذلك من خلال تسديدة محمد مجدي افشة في الدقيقة الثانية بعد تمريرة خاطئة من غنام محمد لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى فريق فيوتشر.

ومن بعدها لازمت الإصابات النادي الأهلي بخروج الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني ونزول أحمد عبد القادر وكريم فؤاد.

وفي الدقيقة 23 سجل افشة الهدف الاول عن طريق تصويبة رائعة من عمرو السولية لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر لترتد إلى صلاح محسن الذي سدد رأسية ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد مرة أخرى إلى أفشة الذي استلم الكرة وسدد كرة مرت إلى داخل الشباك.

ومن ثم، حاول أحمد رفعت تعديل النتيجة في الدقيقة 28 بعدما أرسل عرضية لأحمد عاطف لكن الشناوي أخطأ في إخراجها ولكن علي معلول اخرج الكرة من على خط المرمى. وعند الدقيقة 34 كاد أحمد رفعت أن يسجل الهدف الثاني بعدما راوغ دفاع فيوتشر بشكل أكثر من رائع ولكن سدد الكرة اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 40 احتسب محمد الحنفي ركلة جزاء للأهلي بعد عركلة حسام حسن داخل منطقة الجزاء سددها معلول ببراعة كبيرة.

وبينما كان كل مدير فني يتجه لغرفة الملابس، فاجئ محمد مجدي افشة الجميع وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 46 بعد تمريرة من أحمد عبد القادر إلى كريم فؤاد الذي لحق الكرة بصعوبة شديدة وأرسل كرة عرضية على رأس عبد القادر سددها لكنها ارتطمت بحسام حسن قبل أن يعود ويمررها إلى أفشة الذي سدد كرة من لمسة واحدة من يسار منطقة الجزاء داخل الشباك.