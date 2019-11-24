الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا لم يقترب حتى من نهايته

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الثلاثاء، من أن موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تظهر أن الوباء لم يقترب حتى من نهايته.

وقال جيبرييسوس في مؤتمر صحفي: "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته.. بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".

وأضاف: "مع ازدياد حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي كوفيد-19، يتحتم على الحكومات نشر تدابير تمت تجربتها مثل وضع الأقنعة وتحسين التهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج".

من جانبه، صرح الدكتور مايكل راين كبير مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي، بأن عدد حالات الإصابة بوباء كوفيد في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 30% في الأسبوعين الماضيين - وهو ارتفاع مدفوع أساسًا بمتحورات Omicron BA.4 و BA.5.

وحتى 11 يوليو، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 552,5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوورنا في جميع أنحاء العالم، منها 232,3 مليونا في أوروبا لأكثر من 6,3 مليون حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وأكد راين أن تخفيف الإجراءات الصحية وقيود التباعد الاجتماعي، فضلاً عن خفض عدد فحوص الاصابة، كلها عوامل تعقد عملية مراقبة الوباء.

وكان المسؤولان يتحدثان على هامش نشر منظمة الصحة نتائج الاجتماع الأخير للجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد، الذي عقد يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الوكالة بالتالي الإبقاء على تصنيف وباء كوفيد-19 "حالة طوارئ صحية تستدعي قلقا علميا"، وهو التحذير الأعلى مستوى لدى المنظمة، وذلك في أعقاب إجماع اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى تراجع وتيرة الاختبارات وفحوص التسلسل الجيني ما من شأنه أن يزيد من صعوبة تقدير تأثير متحورات كورونا، ويؤكد "عدم كفاية المراقبة الحالية" للوباء.

وتلحظ اللجنة الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في مناطق مختلفة من العالم، فضلاً عن عدم تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة في المناطق التي شهدت عودة للإصابات.