مجموعة السبع تعتزم الإعلان عن اتفاقيات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا

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أظهرت معلومات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع سوف يعلنون بشكل مشترك عن نيتهم لتقديم حماية طويلة الأمد لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لا يمكننا أبدا تكرار ما حدث في أوكرانيا وهذا الإعلان يؤكد التزامنا لضمان أنه لن يتم تركها مجددا ضعيفة أمام هذا النوع من الوحشية التي ألحقتها روسيا بها ".

وقالت ممثلة لمجلس الأمن الوطني الأمريكي إنه سوف يتم الإدلاء بهذا الإعلان من جانب قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس عصر اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الهدف من الالتزامات الأمنية هو بناء قدرة عسكرية لصد الهجمات المستقبلية.

وقال سوناك "دعم تقدمهم صوب عضوية الناتو، إلى جانب اتفاقيات رسمية ومتعددة الجوانب وثنائية، والدعم الشامل لأعضاء الناتو سوف يبعث برسالة قوية للرئيس بوتين ويعيد السلام لأوروبا".

وسوف يلي البيان محادثات ثنائية بين دول مجموعة السبع وأوكرانيا بشأن تفاصيل الاتفاقيات الأمنية.