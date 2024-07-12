بدء توافد الجمهور على حفل محمد منير بمهرجان العلمين

بدأ توافد جمهور مهرجان العلمين على حفل الفنان محمد منير، الذي ينطلق بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، والتي تقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، تحت شعار "العالم علمين".

وتضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.