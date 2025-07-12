المركز القومي للسينما يحتفي بـ«مقاهي وأزمنة» ودورها الثقافي والتاريخي

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في إطار مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، يشارك المركز القومي للسينما، برئاسة أحمد صالح، في فعاليات محور "تراثك ميراثك" بعرض الفيلم التسجيلي "مقاهي وأزمنة".

يواصل مركز الثقافة السينمائية – التابع للمركز القومي للسينما – أنشطته المتنوعة ضمن المبادرة، بعرض فيلم "مقاهي وأزمنة" يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو بمقر المركز 36 شارع شريف.

الفيلم من سيناريو وإخراج الراحل عاشق السينما التسجيلية سميح منسي، وينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتناول المقاهي الشعبية ومقاهي المثقفين التي كانت تعد ملتقى فكريًا واجتماعيًا مهمًا للمفكرين والأدباء، ودورها في احتضان الحركات الثورية خلال القرن الماضي، حتى أصبحت ذات دلالة ثقافية وتاريخية بارزة. الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما عام 2005.

يذكر أن المخرج سميح منسي ترك بصمة مميزة في السينما التسجيلية والروائية عبر مشواره الفني الحافل، ومن أبرز أعماله: "للذاكرة وقائع"، و"أوان البحر"، و"نازلين التحرير"، و"واحد كابتشينو"، وكان آخر أفلامه التسجيلية "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.

تشرف على الفعالية أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف.

تقام الاحتفالية يوم الأربعاء 16 يوليو في تمام السابعة مساءً، والدعوة عامة ومجانية لعشاق ومحبي السينما.