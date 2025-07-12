قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف فعاليات «ابدأ حلمك» للدراسات السينمائية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة خالد اللبان، أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية المتخصصة، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية المهارات الفنية للشباب.

شهد اليوم الأول من الورشة محاضرة بعنوان "مبادئ كتابة السيناريو"، استهلها الفنان تامر عبد المنعم بالحديث عن مراحل كتابة السيناريو، موضحًا الفروق بين الشكلين الأمريكي والفرنسي في كتابة السيناريو السينمائي. تخلل المحاضرة مناقشات مع المتدربين حول أساليب القطع بين المشاهد، وأنواع المعالجات الدرامية، وأدوار الشخصيات الرئيسية والثانوية في الفيلم.

وشهدت الورشة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، محاضرة للناقد نادر رفاعي حول تعريف السيناريو السينمائي، حيث أكد أهميته بوصفه حجر الأساس الذي تقوم عليه العناصر الفنية كافة داخل الفيلم.

تقام الورشة مجانًا لرواد قصور الثقافة، وتقدمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة منال يمني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وذلك في إطار خطة الهيئة لنشر الثقافة السينمائية وصقل مهارات الشباب، بالاعتماد على نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وتستمر المحاضرات العامة يوميًا حتى 20 يوليو الجاري، وتشمل مجالات التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، التصوير، والمونتاج، على أن تعقبها دورات متخصصة في الفترة من 21 حتى 30 من الشهر نفسه.