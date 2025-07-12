محافظ كفرالشيخ يسلم 12 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين

أعلنت محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، تسليم 12 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر حلمي زيدان مدير عام الشئون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تسليم 12 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة.

وأوضح أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي المسلمة للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1374 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة.

ولفت إلى أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم؛ بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن.