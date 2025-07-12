ضبط المتهمين بالتعدي على سائق سيارة أجرة بالمنيا

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا القبض على المتهمين بالتعدي على سائق سيارة "أجرة" بالمنيا، وذلك عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على سائق سيارة "أجرة" بالمنيا.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنيا من (سائق "مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم) بتضرره من قيام (شخصين"سائق، نجل عمه" – مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليه وإحداث إصابته المنوه عنها وتلفيات بالسيارة قيادته بسبب خلافات حول أولوية المرور.

أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.