سرايا القدس تعلن قصف تجمعات لجنود الاحتلال شرق حي التفاح بمدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمعات لجنود الاحتلال شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت: «قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تحشدات العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة».

وأشارت إلى تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية - مزروعة مسبقاً - في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن معارك عنيفة تدور وجهًا لوجه في قطاع غزة، خلال الساعات الأخيرة.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الإعلام العبري قوله إن عددًا من جنود الاحتلال أصيبوا اليوم، خلال اشتباكات مع كتائب القسام في خان يونس.

وأشارت إلى أن مروحيات الإجلاء وصلت حتى الآن إلى مستشفيات: تل هشومير وبيلينسون وسوروكا وإيخيلوف، بعد حدثين أمنيين خطيرين في غزة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في معركة بقطاع غزة.

وأشار موقع «والا» العبري، إلى نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت المرحلة الماضية تصاعدا ملحوظا في عمليات المقاومة التي رفعت حصيلة القتلى والمصابين في جنود جيش الاحتلال، حتى أصبحت جملة «حدث أمني صعب في غزة» مألوفة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي قتل ما لا يقل عن 38 جنديا إسرائيليا وأصيب 98 في كمائن وعمليات قنص، في حين بلغت الحصيلة منذ بداية العام 50 قتيلا و118 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة خسائر قوات الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر 2023 إلى 444 قتيلا و2768 جريحا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية، أن خسائر الاحتلال أعلى بكثير.

وفي يونيو الماضي، تكبد جيش الاحتلال أعلى خسائره الشهرية، إذ قتل 20 من ضباطه وجنوده وأصيب عشرات، وفق ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي.